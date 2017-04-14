Экс-глава Марий Эл Маркелов не считает себя взяточником

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов отрицает вину в получении взяток на 235 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

Суд в настоящее время рассматривает ходатайство следователя о заключении Маркелова под стражу.

"Я не имею отношения к получению денег. Я в сделке не участвовал, о сумме сделки не договаривался ни с кем", — сказал Маркелов. По его словам, это "не взятка, а гражданско-правовая сделка".

Следственный комитет России сообщил в четверг о возбуждении уголовного дела о взятке более чем в 235 миллионов рублей в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников.

Следователи полагают, что Маркелов получил взятку через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша за "покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".