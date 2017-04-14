Экс-глава Марий Эл рассказал, почему не сможет сбежать от следствия

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый во взяточничестве на 235 миллионов рублей, заявил, что не может скрыться от следствия за границей, так как страдает рядом болезней и не знает иностранных языков.

"Я не могу лечиться за границей, только в России, только у русского врача. Я не знаю слов, языками не владею, в какой стране я найду русского врача?", — сказал он.

Маркелов, по его словам, страдает тахикардией, болезнью суставов и имеет проблемы с давлением. По его словам, у него случился приступ во время задержания и ему потребовалась помощь врача ФСБ, который прибыл вместе со следователем.