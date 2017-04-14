В Оренбурге нашли хулигана, обстрелявшего игравших во дворе детей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следователи в Оренбурге установили личность мужчины, который предположительно стрелял с балкона своей квартиры по площадке, где играли подростки; заведено дело о хулиганстве, сообщает СК России в пятницу.

Ранее сообщалось, что оренбургские следователи выясняют, кто стрелял по играющим во дворе дома детям, в результате чего один ребенок попал в больницу.

Отмечается, что с учетом общественного резонанса данного инцидента и того, что пострадал несовершеннолетний, а также для тщательного выяснения всех обстоятельств следователи инициировали вопрос о передаче материалов проверки из органов полиции.

"По результатам доследственной проверки следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство). В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 58-летнего местного жителя, который с балкона своей квартиры произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки в направлении детской площадки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 апреля вечером подозреваемый, находясь в своей квартире, из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в сторону детской площадки, где играли подростки. В результате пострадал несовершеннолетний ребенок.