Омские власти рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с поездом

НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Дети, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия в Омской области, где школьная "Газель" столкнулась с грузовым поездом, проходят обследования в больнице; их жизням уже ничего не угрожает, сообщается на сайте правительства региона.
"Жизни детей, пострадавших в ДТП в Нововаршавском районе, ничего не угрожает. Дети проходят все необходимые обследования и находятся под постоянным наблюдением медицинских работников", — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что сейчас в Нововаршавской центральной районной больнице находятся девять детей. Четверо детей, которых ранее родители после ДТП забрали домой, для дополнительного обследования вновь направлены в больницу.
Власти отметили, что больница в полном объеме обеспечена необходимыми лекарственными препаратами и диагностическим оборудованием. Ранее сообщалось, что глава региона Виктор Назаров поручил принять все меры для организации медпомощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента.