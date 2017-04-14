Омские власти рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с поездом

ДТП с поездом и школьным автобусом под Омском (5)

НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Дети, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия в Омской области, где школьная "Газель" столкнулась с грузовым поездом, проходят обследования в больнице; их жизням уже ничего не угрожает, сообщается на сайте правительства региона.

ДТП произошло 14 апреля, в 14.26 (11.26 мск) на 136-м километре трассы Нововаршавка — Победа (Каразюкский переезд). Грузовой состав столкнулся со школьной "Газелью". По предварительным данным, в автомобиле находилось 12 человек, в том числе 10 детей. В результате происшествия женщина, сопровождавшая детей, погибла на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель позже скончался в больнице.

"Жизни детей, пострадавших в ДТП в Нововаршавском районе, ничего не угрожает. Дети проходят все необходимые обследования и находятся под постоянным наблюдением медицинских работников", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что сейчас в Нововаршавской центральной районной больнице находятся девять детей. Четверо детей, которых ранее родители после ДТП забрали домой, для дополнительного обследования вновь направлены в больницу.

"Один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Восемь детей, состояние которых в данный момент врачи оценивают как удовлетворительное, проходят необходимые обследования. Как отмечают медики, жизни детей ничего не угрожает, но провести обследование необходимо", — говорится в сообщении.

Власти отметили, что больница в полном объеме обеспечена необходимыми лекарственными препаратами и диагностическим оборудованием. Ранее сообщалось, что глава региона Виктор Назаров поручил принять все меры для организации медпомощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента.