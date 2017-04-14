В Ростове-на-Дону ликвидировали наркопритон по производству дезоморфина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Полиция ликвидировала наркопритон по изготовлению и употреблению дезоморфина в Ростове-на-Дону, сообщают в ГУ МВД по региону.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Ростову-на-Дону установили, что 36-летняя местная жительница организовала притон для изготовления и употребления дезоморфина в принадлежащей ей квартире", — пояснили в региональном управлении МВД.

В ходе проведенных мероприятий полицейские изъяли у хозяйки предметы, свидетельствующие об изготовлении и употреблении наркотика. Также полицейские установили постоянных посетителей притона.

"Сотрудники полиции выяснили, что задержанная женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств", — уточняют в МВД.

В отношении подозреваемой дознанием отдела полиции №2 УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ей грозит до 4 лет лишения свободы.