Суд арестовал главу "Телекомпании 12 регион" по делу экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест главы ООО "Телекомпания 12 регион" Наталии Кожановой, обвиняемой в передаче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Наталья Дударь. Кожановой предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество при даче взятки).

Судья пришла к выводу, что более мягкая мера пресечения не лишит обвиняемую возможности скрыться, оказать давление на свидетелей или другим образом помешать установлению истины по делу.

Сама Кожанова пожаловалась на состояние здоровья — после задержания она перенесла гипертонический криз, а затем у нее начался отек Квинке из-за аллергии на лекарства, которые ей дали после криза. Кроме того, по ее словам, у нее нет ни желания, ни финансовых ресурсов, чтобы сбежать — она живет на пенсию в 18 тысяч рублей и не получала загранпаспорта. "Я готова сотрудничать со следствием и рассказать все, что знаю. Это была гражданско-правовая сфера, продажа предприятия", — сказала Кожанова.

Следственный комитет России сообщил в четверг о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.