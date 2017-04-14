Суд арестовал главу "Телекомпании 12 регион" по делу экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест главы ООО "Телекомпания 12 регион" Наталии Кожановой, обвиняемой в передаче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Наталья Дударь. Кожановой предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество при даче взятки).
Судья пришла к выводу, что более мягкая мера пресечения не лишит обвиняемую возможности скрыться, оказать давление на свидетелей или другим образом помешать установлению истины по делу.
Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.