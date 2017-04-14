В СК недоумевают из-за изменения меры пресечения экс-министру Кузнецову

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет России выражает недоумение в связи с изменением во Франции меры пресечения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Как стало известно, во Франции принято решение об освобождении из-под стражи Алексея Кузнецова — бывшего министра финансов Московской области — и изменении ему меры пресечения. И это решение, и неоправданное, на наш взгляд, беспрецедентное затягивание властями Французской Республики процедуры экстрадиции Кузнецова, обвиняемого в особо крупном хищении государственных средств, вызывают по меньшей мере недоумение", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет России собрал "колоссальный объем доказательств, подтверждающих совершение Кузнецовым и его соучастниками хищений из бюджета Московской области на сумму 14 миллиардов рублей". Она отметила что часть фигурантов уже отбывают наказание в местах лишения свободы, а дело против экс-супруги основного фигуранта — Жанны Булах было направлено в суд для рассмотрения заочно, так как она скрывается на территории США.

Официальный представитель СК РФ добавила, что российское следствие отмечает профессионализм французских компетентных органов в розыске и задержании Кузнецова. После того, как председатель СК РФ в 2013 году обсудил вопросы правовой помощи по уголовному делу Кузнецова, французские правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали. Она отметила, что позиция России о наличии состава преступлений не вызывала сомнений ни у компетентных органов Франции, ни у судьи города Экс-ан-Прованс, принявшего первоначальное решение о его экстрадиции в Россию.

"Однако то, как развивались дальнейшие события, и сам процесс экстрадиции, затянувшийся на несколько лет, видимо, свидетельствуют о том, что для выдачи обвиняемого необходим консенсус не только в уголовно-правовой плоскости. Не исключено, что принятию окончательного решения могут препятствовать как политические процессы, так и нюансы действующего законодательства, позволяющие стороне защиты манипулировать правосудием, прикрываясь европейскими ценностями, защищающими права человека, невзирая на совершение им преступления против своей страны, а фактически против сотен других граждан. Тем не менее мы надеемся на здравый смысл, торжество закона в этой ситуации, и на то, что французское правосудие по отношению к Алексею Кузнецову в конечном итоге поможет обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания, закрепленного не только в российском законодательстве", — заключила Петренко.