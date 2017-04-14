Следователи изучают записи камер в районе перестрелки на АЗС в Подмосковье

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места перестрелки на автозаправке в Домодедовском районе Московской области, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт произошел в понедельник между сотрудниками компании легальных пассажирских перевозок и нелегальными перевозчиками. Три человека были госпитализированы, еще один скончался в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов". Один из участников перестрелки был арестован, он является, по предварительным данным, ее зачинщиком.

"Полицейские продолжают проведение мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание остальных соучастников. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, расположенных на ближайших к месту происшествия участках автодорог, опрашивают очевидцев и свидетелей инцидента", — сказала Волк.