Здоровью Мальцева ничего не угрожает, сообщили в ПАРНАС

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Здоровью политика Вячеслава Мальцева, задержанного ранее в Саратове и перенесшего сердечный приступ по дороге в Москву, вероятно, ничего не угрожает, но он чувствует себя не очень хорошо, сообщил РИА Новости зампредседателя партии ПАРНАС Константин Мерзликин.

В пятницу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Мальцева, задержанного в четверг в Саратове, привезли в Тверской суд Москвы. По словам собеседника агентства, ему грозит административная ответственность за сопротивление сотрудникам полиции. Ранее суд санкционировал обыск в жилище у Мальцева в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Самого Мальцева задержали и позже в четверг этапировали в Москву. Сообщалось, что по пути в столицу он перенес сердечный приступ.

"Вроде бы ничего ему не угрожает, но так – тяжелое (состояние), в том смысле, что он не очень хорошо себя чувствует", — сказал Мерзликин, отметив, что дополнительной информацией о ходе дела в партии не располагают.

Мальцев был кандидатом от ПАРНАС на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, он входил в общефедеральную часть партийного списка.