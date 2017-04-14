После столкновения поезда и "Газели" в Омской области возбудили дело

ДТП с поездом и школьным автобусом под Омском (4)

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" после столкновения поезда и "Газели" в Омской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным СК, в пятницу около 14.00 по местному времени в Омской области на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом, в котором находились 10 детей, в результате чего погибли водитель микроавтобуса и взрослый сопровождающий. Опасности для жизни детей нет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СК России для выяснения всех обстоятельств случившегося.