МАК назвал причины крушения Robinson в Забайкалье, где погибли три человека

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет назвал потерю экипажем ориентации в пространстве основной причиной крушения в октябре 2016 года вертолета Robinson R-44 в Забайкалье, в результате которого погибли три человека, говорится в сообщении комитета.

"Причиной АП с вертолетом R-44 RA-04347, наиболее вероятно, явилась потеря экипажем пространственной ориентировки при полете ночью по ПВП. Причиной потери ориентировки, наиболее вероятно, явилось отсутствие видимости линии естественного горизонта и наземных световых ориентиров", — говорится в сообщении.

Способствующим фактором, возможно, явилось выполнение полета одним из членов экипажа в состоянии алкогольного опьянения.

Вертолет Robinson, принадлежащий ООО "Урюмкан", вылетел вечером 22 октября из Золотореченска Оловяннинского района в артель "Дзалай-Кадай" недалеко от села Нижнее Гирюнино Балейского района. Расстояние пролета между пунктами — 30 километров. Вертолет разбился, находившиеся на его борту пилот и два пассажира погибли.

По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.