Стал известен виновник взрыва бытового газа в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Виновником взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Таганроге Ростовской области, унесшего жизни двух человек, стал погибший при хлопке мужчина, сообщают в региональном правительстве.

По предварительным данным, 9 апреля в квартире на пятом этаже в доме по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате два человека погибли, и трое, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще 10 частично пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Специалисты не нашли повреждений газового оборудования в квартире, где произошел взрыв.

"Правительство области выделило 1 миллион рублей семье погибшей в результате ЧС таганроженки. Как установлено, причиной взрыва газа в многоквартирном доме стали действия одного из погибших. В ближайшее время за счет средств областного бюджета будет произведена единовременная выплата женщине, получившей тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жизнеспособность всего здания не нарушена, степень износа второго и четвертого подъездов оценивается в 81 и 82%. Это состояние, по словам Лисицкого, позволяет гражданам жить в квартирах в этих подъездах. Состояние наиболее пострадавшего от взрыва третьего подъезда — 42%, ему требуются аварийно-восстановительные работы. По информации пресс-службы городской администрации, в доме проживают 134 человека, на момент взрыва в нем находились 68 человек.