В ДТП в Ленобласти пять человек получили тяжелые травмы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. При столкновении микроавтобуса с грузовой фурой в Ленинградской области пять человек получили тяжелые травмы, 11 — повреждения легкой и средней тяжести, говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в пятницу в 07.58 на 83-м километре автодороги Павлово — Любань — Оредеж — Луга водитель, управляя автомобилем Ford Transit, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ". Сообщалось о 15 пострадавших.

"В микроавтобусе находилось граждане ближнего зарубежья, предположительно, рабочие, задействованные на строительстве автодороги. В результате ДТП пять граждан получили тяжелые повреждения, 11 повреждения легкой и средней тяжести", — отмечает прокуратура.

Все пострадавшие были доставлены в ГКУЗ "Тосненская КМБ", в настоящее время им оказывается медицинская помощь, решается вопрос об эвакуации нескольких человек на вертолете в Ленинградскую областную больницу.

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, водитель микроавтобуса в связи со сложными дорожными условиями (гололед, снежный накат) не справился с управлением.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП. Ход проверки находится на контроле Тосненской городской прокуратуры.