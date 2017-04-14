Власти рассказали о состоянии детей, попавших в ДТП под Омском

ДТП с поездом и школьным автобусом под Омском (3)

НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Жизням девяти из десяти детей, находившихся в школьной "Газели" во время ее столкновения с грузовым поездом в Омской области ничего не угрожает; одна девочка госпитализирована в средне-тяжелом состоянии, сообщается на официальном портале правительства региона.

"В "Газели" находились десять детей. Как сообщили в комитете по образованию и связям с профессиональной школой Нововаршавского района, жизни девяти из них ничего не угрожает. Сейчас они проходят обследование. Одна девочка госпитализирована в центральную районную больницу. Ее состояние, по предварительной информации, оценивается как средне-тяжелое", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сам водитель госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации, сопровождавшая детей женщина погибла.

"Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко доложил главе региона о состоянии пострадавших. Губернатор поручил принять все меры для организации медицинской помощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента", — говорится в сообщении.

Ранее представитель Западно-Сибирской железной дороги в регионе Светлана Заносова сообщила, что столкновение микроавтобуса с поездом произошло из-за того, что водитель "Газели" выехал на переезд во время движения состава, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, световую и звуковую сигнализацию.