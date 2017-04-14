Власти рассказали о состоянии детей, попавших в ДТП под Омском

НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Жизням девяти из десяти детей, находившихся в школьной "Газели" во время ее столкновения с грузовым поездом в Омской области ничего не угрожает; одна девочка госпитализирована в средне-тяжелом состоянии, сообщается на официальном портале правительства региона.
В сообщении отмечается, что сам водитель госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации, сопровождавшая детей женщина погибла.
"Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко доложил главе региона о состоянии пострадавших. Губернатор поручил принять все меры для организации медицинской помощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку инцидента", — говорится в сообщении.
Ранее представитель Западно-Сибирской железной дороги в регионе Светлана Заносова сообщила, что столкновение микроавтобуса с поездом произошло из-за того, что водитель "Газели" выехал на переезд во время движения состава, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, световую и звуковую сигнализацию.