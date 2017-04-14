ФССП просит погранслужбу запретить художнику Павленскому выезд из России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Московские приставы попросили погранслужбу запретить художнику-акционисту Петру Павленскому выезд из РФ в рамках приговора по делу о поджоге двери ФСБ, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Динзе.

Он напомнил, что Мещанский суд Москы обязал художника выплатить за испорченную дверь почти миллион рублей, а Мосгорсуд позднее признал это решение законным. Между тем, художник не стал выплачивать назначенный судом штраф.

"Павленский сразу заявил, что выплачивать штраф не будет. В связи с неисполнением решения суда московские приставы обратились в погранслужбу с просьбой запретить Павленскому выезд из России", — сказал защитник.

Между тем, художник-акционист уехал из России вместе с семьей после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра.

"В настоящее время Павленский находится во Франции", — уточнил Динзе.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.