ФСИН извинилась перед Дадиным, оправданным в деле о нарушениях на митингах

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Начальник Алтайской колонии письменно извинился перед осужденным за нарушение порядка проведения митингов Ильдаром Дадиным, который был освобожден после решения Верховного суда РФ об отмене приговора; фотографию официального извинения разместила на своей странице в Facebook его жена Анастасия Зотова.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Ранее стало известно, что защита Дадина пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.