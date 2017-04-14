На Бурятию надвигается крупный степной пожар из Монголии

КРАСНОЯРСК, 14 апр — РИА Новости. Крупный пожар площадью порядка 5 тысяч гектаров надвигается на Бурятию со стороны Монголии, сообщила пресс-секретарь агентства лесного хозяйства республики Александра Егорова.

По данным космического мониторинга, площадь пожара составляет более 5 тысяч гектаров. В данный момент он действует в 10-километровой зоне от границы. Республиканским агентством лесного хозяйства предпринимаются соответствующие меры, силы Кяхтинского лесничества и лесхоза приведены в готовность.

"В Бурятию идет крупный пожар из Монголии. К российско-монгольской границе приближается степной пожар со стороны сопредельного государства. Возгорание было обнаружено на территории Монголии 13 апреля", — сказала Егорова журналистам.

Ранее сообщалось, что на утро 14 апреля в Бурятии зарегистрировано семь лесных пожаров на общей площади 68 гектаров.