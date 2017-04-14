ЗСЖД: водитель "Газели", столкнувшейся с поездом под Омском, нарушил ПДД

НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Микроавтобус "Газель", перевозивший группу детей, столкнулся с грузовым поездом в Омской области из-за того, что водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнал, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской железной дороги в регионе Светлана Заносова.

"Водитель нарушил правила проезда через железнодорожный переезд и выехал на переезд во время движения поезда на запрещающий сигнал светофора, проигнорировав световую и звуковую сигнализацию", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что инцидент произошло на перегоне Иртышская-Любовка. Информация по пострадавшим, по ее словам, уточняется.

"Задержек в движении поездов нет", — отметила представитель ЗСЖД.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в результате столкновения микроавтобуса с поездом в Омской области погибли два человека, один ребенок госпитализирован.