Защита Юревича просит возбудить дело против следователя

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича просит возбудить уголовное дело в отношении следователя за злоупотребление должностными полномочиями, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.

Юревич обвиняется в получение взяток на 26 миллионов рублей, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.

"Мы просим возбудить уголовное дело в отношении следователя по делу Юревича за злоупотребление должностными полномочиями. Мы считаем, что в ходе расследования имели место фальсификация доказательств, подделка процессуальных документов, давление на участников судопроизводства и иные противоправные действия", — отметил защитник.

В частности, по его словам, в постановлении о привлечении Юревича к уголовной ответственности приведены факты, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам и не находят подтверждения никакими доказательствами.

"В связи с этим я прошу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина истребовать из следственного управления в Екатеринбурге уголовное дело в отношении Юревича, провести по нему проверку и принять процессуальное решение о наличии в действиях следователя состава преступления по статье о злоупотреблении должными полномочиями", — отметил Трунов.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска.