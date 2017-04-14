В Новгороде мальчика наказали, вывесив вниз головой из окна пятого этажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Прокурор Великого Новгорода утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Владислава Николаева, который заставлял 2-летнего сына голодать, а однажды в наказание за плач вывесил ребенка вниз головой на высоте пятого этажа, держа за ногу, сообщает прокуратура Новгородской области.

"По версии следствия, в период с мая по декабрь 2016 года Николаев не предоставлял своему сыну, 2015 года рождения, полноценного питания, злоупотреблял в его присутствии спиртным. Кроме того, в декабре 2016 года в связи с тем, что мальчик плакал и мешал отдыхать, Николаев вытащил его через окно квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, и удерживал за ногу вниз головой", — говорится в сообщении.

Мужчина, который полностью признал вину, обвиняется по статье "ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением".

После вручения Николаеву копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу, уточняет областное надзорное ведомство.