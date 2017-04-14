СК требует наказать руководство саратовского детсада, где нашли крысиный яд

САРАТОВ, 14 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура потребовала наказать администрацию детсада в Саратове, двое воспитанников которого были госпитализированы с подозрением на отравление крысиным ядом, сообщило в пятницу областное надзорное ведомство.
"По факту допущения администрацией детского сада нахождения в свободном доступе ядовитых веществ, которые могут причинить вред жизни и здоровью воспитанникам, прокуратурой района главе администрации Волжского района Саратова внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что дети из-за отсутствия должного контроля со стороны педагогов достали за отопительной батареей таблетку крысиного яда, а когда это заметила воспитатель, то вызвала "скорую".
"В ходе проведенного медицинского обследования факт употребления несовершеннолетними воспитанниками образовательного учреждения веществ, содержащих крысиный яд, не подтвержден", — уточняется в сообщении.