СК требует наказать руководство саратовского детсада, где нашли крысиный яд

САРАТОВ, 14 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура потребовала наказать администрацию детсада в Саратове, двое воспитанников которого были госпитализированы с подозрением на отравление крысиным ядом, сообщило в пятницу областное надзорное ведомство.

Ранее прокуратура сообщила, что в среду вечером 6-летний мальчик и 7-летняя девочка были доставлены из детсада в больницу после того, как, по предварительной информации, нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их на вкус. Угрозы для жизни детей нет. Инцидентом заинтересовался СК.

"По факту допущения администрацией детского сада нахождения в свободном доступе ядовитых веществ, которые могут причинить вред жизни и здоровью воспитанникам, прокуратурой района главе администрации Волжского района Саратова внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что дети из-за отсутствия должного контроля со стороны педагогов достали за отопительной батареей таблетку крысиного яда, а когда это заметила воспитатель, то вызвала "скорую".

"В ходе проведенного медицинского обследования факт употребления несовершеннолетними воспитанниками образовательного учреждения веществ, содержащих крысиный яд, не подтвержден", — уточняется в сообщении.