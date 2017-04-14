В Курске будут судить врачей, не оказавших экстренную помощь пациенту

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Двое медиков в Курске предстанут перед судом за то, что вместо оказания экстренной помощи пациенту, подавившемуся костью, перенаправляли его из одной больницы в другую, пока он не умер, сообщает региональное СУ СКР по региону в пятницу.

По данным следствия, 2 января 2016 года 66-летний мужчина, работавший сторожем, на работе во время обеда подавился костью кролика. Не сумев самостоятельно вытащить застрявшую в горле кость, его коллеги вызвали бригаду скорой помощи.

"Прибывшему в составе бригады врачу анестезиологу-реаниматологу мужчина пояснил, что подавился костью, однако тот, не оказав пациенту необходимой медицинской помощи, принял ошибочное решение о доставлении пациента в "Курскую городскую больницу № 1", а не в "Курскую областную клиническую больницу", куда такие пациенты должны госпитализироваться", — говорится в сообщении.

В больнице после проведения осмотра врач-оториноларинголог также не стал вытаскивать кость, хотя, как полагает следствие, имел на то все возможности, а направил пациента областную больницу.

"В результате при транспортировке … мужчине стало плохо, он стал задыхаться. Доставленный в "Курскую областную клиническую больницу" потерпевший был сразу же отправлен в операционную для оказания медицинской помощи, однако врачи спасти его не успели, он скончался", — сообщило следствие.

Оба врача обвиняются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. За данное преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.