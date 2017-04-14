Пострадавший при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Подросток, пострадавший при взрыве неустановленного предмета в Санкт-Петербурге, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщали, что в четверг вечером на проспекте Кима, 4 в Василеостровском районе, по предварительным данным, у молодого человека в руках оказался неустановленный предмет, который взорвался, в результате чего подросток был госпитализирован. Городской главк СК сообщил, что по факту травмирования подростка возбуждено уголовное дело.

"Пострадавший при взрыве 13 апреля у входа библиотеки имени Н.Г. Чернышевского находится в стабильно тяжелом состоянии", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.