Пострадавший при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Подросток, пострадавший при взрыве неустановленного предмета в Санкт-Петербурге, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
"Пострадавший при взрыве 13 апреля у входа библиотеки имени Н.Г. Чернышевского находится в стабильно тяжелом состоянии", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.
Пострадавший при взрыве (13.04.2017 18:40) у входа библиотеки имени Н.Г. Чернышевского находится в стабильно тяжелом состоянии.
— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 14 апреля 2017 г.