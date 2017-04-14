Экс-главе Марий Эл Маркелову предъявили обвинение в получении взятки

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. СК РФ предъявил экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову обвинение в получении взятки, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Маркелов Л.И. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", — сказала собеседница агентства.

В ближайшее время должно начаться заседание, на котором будет решен вопрос об аресте бывшего чиновника.

Следственный комитет России сообщил в четверг о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.