"Новая газета" просит проверить данные о нападках на геев в Чечне

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Новая газета" обратилась в суд с просьбой обязать Следственный комитет РФ проверить данные о преследовании в Чечне людей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат издания Андрей Сабинин.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

"Я подал в Басманный суд Москвы жалобу на бездействие председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и прошу суд обязать его провести проверку по изложенным фактам", — сказал Сабинин.

В свою очередь главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал РИА Новости, что накануне сайт издания, возможно, подвергся DDoS-атаке. По его словам, телефоны и аккаунты ведущих сотрудников газеты также были атакованы.

"У них обрывалась связь после нескольких секунд разговора в течение последних суток. Мы попросили заняться этим компанию, которая нас обслуживает, оператора мобильной связи, а с сайтом разбираются сейчас специалисты, в том числе специалисты киберзащиты, с которыми заключен долгосрочный разговор", — сказал Муратов.

Говоря о заявлении "Новой газеты" в связи с угрозами, прозвучавшими в адрес редакции, главред издания отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы "выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа".

На вопрос о том, не планирует ли издание обратиться в правоохранительные органы в связи с угрозами в адрес редакции, Муратов отметил, что по российскому законодательству сам факт публикации и является таковым обращением.

В заявлении "Новой газеты" отмечается, что 8 апреля Муратов официально обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России к неукоснительному выполнению российских законов, а именно — к проведению проверки в порядке 144-145 статей УПК РФ по фактам, свидетельствующим о совершении тяжких преступлений.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала проверить изложенную "Новой" информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что органы внутренних дел также проверят эти сведения.