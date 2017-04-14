Суд в Москве получил административный материал по Мальцеву

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы получил административный материал в отношении политика Вячеслава Мальцева, который ранее был задержан по уголовному делу о нападении на полицейских и доставлен в Москву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Материал в отношении Мальцева поступил в суд, о зале судебного заседания и времени сообщим дополнительно", — сказала пресс-секретарь

Ранее суд санкционировал обыск в жилище у Мальцева в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), отметила представитель суда, не уточняя другие детали.

Соратник Мальцева Валентин Алексеев в свою очередь заявил РИА Новости, что после обыска был задержан сам политик, а также один из организаторов "Русского марша" Иван Белецкий.

На видео, которое Мальцев транслировал в Periscope, зафиксировано, как дверь его квартиры вскрывается при помощи болгарки, после чего внутрь в сопровождении бойцов ОМОН вошел человек, показавший документы на имя следователя отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Саратовской области Ильи Литвина и зачитавший постановление Басманного суда от 11 апреля о проведении обыска.

В управлении СК РФ по Саратовской области от комментариев воздержались.

Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин ранее выразил мнение, что задержание связано с акциями протеста 26 марта, которые прошли в ряде городов России, и некоторые из них не были согласованы с местными властями.