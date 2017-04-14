Суд в Москве получил административный материал по Мальцеву

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы получил административный материал в отношении политика Вячеслава Мальцева, который ранее был задержан по уголовному делу о нападении на полицейских и доставлен в Москву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Ранее суд санкционировал обыск в жилище у Мальцева в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), отметила представитель суда, не уточняя другие детали.
Соратник Мальцева Валентин Алексеев в свою очередь заявил РИА Новости, что после обыска был задержан сам политик, а также один из организаторов "Русского марша" Иван Белецкий.
В управлении СК РФ по Саратовской области от комментариев воздержались.
Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин ранее выразил мнение, что задержание связано с акциями протеста 26 марта, которые прошли в ряде городов России, и некоторые из них не были согласованы с местными властями.