Жителя Новосибирска обвинили в убийстве 19 девушек

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следствие предъявило жителю Новосибирска окончательное обвинение в убийстве 19 молодых женщин в 1998-2005 годах, сообщает Следственный комитет России в пятницу.

Предполагаемый маньяк, имя которого в релизе не указано, знакомился с девушками на улицах Новосибирска, предлагал им провести время вместе, затем увозил на автомобили в безлюдные места, где убивал. Затем преступник, по мнению следствия, расчленял своих жертв, а останки разбрасывал по пустырям.

Самой младшей из убитых было 18 лет, старшей – 31. В ходе расследования СК РФ проверил более 5 тысяч мужчин, допросил свыше 8 тысяч свидетелей, провел более 300 экспертиз.

"В 2016 году в результате непрерывно проводившихся молекулярно-генетических исследований было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом мужчины, ранее проверявшегося … на причастность к … преступлению против личности (какого именно, не уточняется)", — говорится в релизе.

В итоге, в апреле прошлого года мужчину задержали и затем заключили в СИЗО.

"Собранная доказательная база позволила предъявить фигуранту дела окончательное обвинение. Вину в совершении убийств он не признал. В то же время ранее обвиняемый давал признательные показания о совершении всех инкриминированных ему преступлений", — сообщают следователи.

В ближайшее время обвиняемый и его защитник начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После этого дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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