На Урале возбудили дело после гибели 3-летнего мальчика под колесами поезда

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Свердловской области после гибели трехлетнего мальчика под колесами грузового поезда на перегоне "Северка – Сортировочный", сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным СК, 13 апреля в районе остановочного пункта "Палкино" на перегоне "Северка – Сортировочный" Свердловской железной дороги мальчик, игравший с сестрой на железнодорожных путях, был смертельно травмирован грузовым поездом.

Как полагают следователи, машинист поезда, заметив детей, подал звуковой сигнал, услышав который девочка успела отбежать, а мальчик растерялся и побежал навстречу поезду.

"По факту смертельного железнодорожного травмирования малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи проверят версию о нарушении правил безопасности эксплуатации ж/д транспорта локомотивной бригадой, а также причастность к случившемуся родственников погибшего мальчика.