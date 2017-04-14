В Челябинске возбудили дело после нападения на участкового врача

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Челябинские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в том, что напал на женщину-участкового врача, пришедшую на вызов к его дочери, сообщает Следственный комитет России.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в квартире одного из домов Челябинска мужчина напал на участкового врача, у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

"По результатам проверки в отношении местного жителя возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои), частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Следователи также отметили, что ведомство будет жестко пресекать каждый случай нападения на медиков и привлекать злоумышленников, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности.