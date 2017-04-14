Жителю Магадана грозит уголовное наказание за реабилитацию нацизма

МАГАДАН, 14 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Магадана, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщает СУ СК России по Магаданской области.

"По данным следствия, в период с июня 2014 года по март 2017 года подозреваемый, находясь по месту жительства в городе Магадане, неоднократно, используя личный персональный компьютер, имеющий подключение к глобальной сети Интернет, размещал на своей странице в социальной сети "Одноклассники" для обозрения неограниченному кругу лиц изображения и текстовые материалы, содержащие сведения, выражающие явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества" — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Поясняется, что следователи посчитали распространяемые мужчиной сведения, выражающими явное неуважение к обществу.

"В настоящее время следователем проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается. Максимальная санкция статьи … предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года", — уточняет ведомство.