Площадь пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась в два раза

КРАСНОЯРСК, 14 апр — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась почти в два раза — до 745 гектаров, сообщает министерство природных ресурсов региона.

"По состоянию на 08.00 (02.00 мск) 14 апреля на территории лесного фонда Забайкальского края действует 5 лесных пожаров в Могочинском, Петровск-Забайкальском, Чернышевском, Читинском районах вблизи населенных пунктов Ключевский, Петровск-Забайкальский, Аксеново-Зилово, Сохондо, Танха на общей площади 380 гектаров. Пять лесных пожаров в Дульдургинском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, и Сретенском районах близ населенных пунктов Таптанай, Могоча, Обор, Уктыча, Кудея локализованы на общей площади 365,5 гектара, площадь покрытая лесом — 359,5 гектара. Угрозы населенным пунктам нет," — говорится в сообщении.

Два лесных пожара, действовавшие в Сретенском и Читинском районах близ населенных пунктов Шилкинский Завод и Сохондо, ликвидированы на общей площади 45 гектаров. По данным ведомства, в четверг утром в крае площадь лесных пожаров составляла 386 гектаров. За сутки потушено 6 лесных пожаров в Карымском, Красночикойском, Газимуро-Заводском, Могочинском, Петровск-Забайкальском районах на площади 390 гектаров.

В тушении пожаров участвуют 221 человек, 41 единица техники.

В пятницу в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, что может осложнить ситуацию с пожарами.