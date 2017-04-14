Площадь пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась в два раза

КРАСНОЯРСК, 14 апр — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась почти в два раза — до 745 гектаров, сообщает министерство природных ресурсов региона.
Два лесных пожара, действовавшие в Сретенском и Читинском районах близ населенных пунктов Шилкинский Завод и Сохондо, ликвидированы на общей площади 45 гектаров. По данным ведомства, в четверг утром в крае площадь лесных пожаров составляла 386 гектаров. За сутки потушено 6 лесных пожаров в Карымском, Красночикойском, Газимуро-Заводском, Могочинском, Петровск-Забайкальском районах на площади 390 гектаров.
В тушении пожаров участвуют 221 человек, 41 единица техники.
В пятницу в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, что может осложнить ситуацию с пожарами.