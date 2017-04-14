На Сахалине ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Сильный пожар, возникший накануне поздно вечером в пятиэтажном доме в Холмске на Сахалине на площади в одну тысячу "квадратов", ликвидирован, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Пожар был локализован в 01.00 (17.00 мск) 14 апреля, а полностью ликвидирован в 04.11 (20.11 мск). Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы все пожарные расчеты Холмского пожарно-спасательного гарнизона, а также усиление из Анивы и Невельска – в общей сложности 49 человек и 13 единиц техники", — говорится в сообщении.

В общей сложности из 100-квартирного дома были эвакуированы более 300 человек. Власти развернули пункты временного размещения, где все желающие жильцы пострадавшего дома смогли получить спальное место и горячее питание.

В пятницу в Холмске пройдет заседание местной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, на котором будут определены меры поддержки для граждан, чье имущество повреждено в результате пожара.

"Пожарным удалось защитить от огня крышу над тремя подъездами, а также большую часть помещений верхних этажей дома, что, несмотря на большое количество воды, просочившейся с крыши, существенно снизило материальный ущерб для владельцев квартир", — отметили в МЧС.

Работу пожарных осложняли сильные порывы ветра. Еще одной сложностью, по информации МЧС, стало то, что в пожарных гидрантах, расположенных в непосредственной близости от горящего дома было крайне низкое давление воды. Чтобы решить вопрос с доставкой воды, автоцистерны ездили к ближайшему исправному гидранту, расположенному в трех километрах от места пожара.

Причины пожара будут установлены группой экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которая работает на месте пожара.