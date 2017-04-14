На Сахалине ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Сильный пожар, возникший накануне поздно вечером в пятиэтажном доме в Холмске на Сахалине на площади в одну тысячу "квадратов", ликвидирован, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
В общей сложности из 100-квартирного дома были эвакуированы более 300 человек. Власти развернули пункты временного размещения, где все желающие жильцы пострадавшего дома смогли получить спальное место и горячее питание.
В пятницу в Холмске пройдет заседание местной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, на котором будут определены меры поддержки для граждан, чье имущество повреждено в результате пожара.
Работу пожарных осложняли сильные порывы ветра. Еще одной сложностью, по информации МЧС, стало то, что в пожарных гидрантах, расположенных в непосредственной близости от горящего дома было крайне низкое давление воды. Чтобы решить вопрос с доставкой воды, автоцистерны ездили к ближайшему исправному гидранту, расположенному в трех километрах от места пожара.
Причины пожара будут установлены группой экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которая работает на месте пожара.