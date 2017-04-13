В жилом доме в Петербурге произошло воспламенение газа

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Один человек пострадал по предварительным данным, в результате воспламенения газо-воздушной смеси в 3-этажном жилом доме в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Воспламенение газо-воздушной смеси произошло в квартире на втором этаже 3-этажного жилого дома №38 на улице Турбинная. Госпитализирован один человек с ожогами 1-2 степени", — сказал собеседник агентства.

По его словам, разрушений нет. Обстоятельства ЧП выясняются.