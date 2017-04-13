Силовики обезвредили в Подмосковье похожий на гранату предмет

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обезвредили предмет, конструктивно схожий с гранатой, возле частного дома в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Сегодня в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение, что возле окна частного дома по улице Святоникольской находится предмет, конструктивно схожий с гранатой. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали хозяина дома. Прибывшими на место сотрудниками Росгвардии данный предмет был обезврежен", — сказал собеседник агентства.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"В настоящее время приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", — добавили в главке.