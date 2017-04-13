Двое фигурантов дела об избиении полицейских на митинге обжаловали арест

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Двое из четырех обвиняемых по делу об избиении полицейских на несанкционированной акции 26 марта обжаловали свой арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Обвинения по уголовному делу о нападении на представителей власти — МВД и Росгвардии — были предъявлены Александру Шпакову, Станиславу Зимовцу, Юрию Кулию и Андрею Косых. В четверг все четверо были арестованы.

"Адвокаты, представляющие интересы обвиняемого Кулий, адвокат, представляющий интересы обвиняемого Шпакова, подали апелляционные жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Дата рассмотрения указанных жалоб в настоящее время не назначена", — сказала пресс-секретарь.

На несанкционированной акции 26 марта, по заявлениям полиции, были задержаны около 500 человек, впоследствии большинство были отпущены из отделов полиции, некоторых наказали штрафами или арестом. При этом сообщалось, что в ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму. О других фактах известно не было.