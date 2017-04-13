На Сахалине локализовали крупный пожар в пятиэтажке

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пожар в пятиэтажном жилом доме в городе Холмске Сахалинской области локализован на площади порядка одной тысячи квадратных метров, из горящего здания выведены свыше 300 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее региональный главк сообщил об эвакуации 25 человек, в том числе 10 детей, из горящей пятиэтажки по улице Первомайской. В МЧС сообщили, что к моменту прибытия пожарных огнём была охвачена крыша дома над четырьмя подъездами.

"Пожар на кровле пятиэтажного панельного жилого дома локализован на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего из горящего здания выведены более 300 человек, 25 из них сейчас находятся в пункте временного размещения.

По состоянию на 23:00 (15:00 мск) в ликвидации пожара задействованы все пожарные расчёты холмского пожарно-спасательного гарнизона. На помощь коллегам направлены огнеборцы из соседних городов Анивы и Невельска.

Причины пожара будут установлены группой экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которая выехала из Южно-Сахалинска.