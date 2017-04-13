Четырех участников акции в Москве обвинили в избиении полицейских

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Четверым задержанным на несанкционированной акции в Москве 26 марта предъявили обвинение по трем статьям, в том числе об избиении полицейских, сообщила в четверг журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На несанкционированной акции, по заявлениям полиции, были задержаны около 500 человек, впоследствии большинство были отпущены из отделов полиции, некоторых наказали штрафами или арестом. При этом сообщалось, что в ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму. О других фактах известно не было.

"Установлена причастность к совершению преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулий и Андрея Косых. Все они были задержаны сотрудниками МВД РФ. Им предъявлено обвинение", — сказала Петренко.

Все задержанные – взрослые мужчины, самый старший из них – Шпаков, 1977 года рождения, младший – Кулий, 1989 года. По словам Петренко, "в ходе несанкционированной акции все они применяли насилие в отношении представителей власти".

"Например, Шпаков, находясь на улице Тверской и пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции. Косых нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода метро Тверская, затем уже в районе улицы Малая Дмитровка — удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание", — рассказала представитель СК РФ.

Зимовец, по ее словам, близ Пушкинской площади "бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после этого скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия".

Кулий, по данным СК РФ, также "совершил нападение на сотрудника полиции", но обстоятельства этого инцидента не приводятся.

По словам Петренко, следствие собрало "неопровержимые доказательства, в том числе видеозаписи, подтверждающие вину фигурантов уголовного дела". Косых и Кулий добровольно дали подробные показания по обстоятельствам преступлений и признали вину в полном объеме, подчеркнула официальный представитель СК РФ.

"Следственный комитет отмечает, что организаторы незаконного мероприятия вводили граждан в заблуждение, утверждая, что акция согласована с властями города в установленном порядке. В ходе следствия эта информация находит свое подтверждение", — добавила она.