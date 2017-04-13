Усманов не стал требовать от Навального компенсацию ущерба

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов не стал заявлять материальных претензий к оппозиционеру Алексею Навальному по иску о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

"Имущественных претензий в иске Усманова к Навальному нет", — сказала представитель суда. По ее словам, истец требует только опровергнуть распространенную информацию.

Как сообщалось, в течение пяти дней суд решит, принимать ли исковое заявление к производству.

О планах Усманова подать в суд на Навального стало известно накануне. По словам бизнесмена, оппозиционер "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

В Фонде по борьбе с коррупцией Навального в ответ заявили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.