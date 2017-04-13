В Подольске 14 детей пострадали после распыления газа в школе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Четырнадцать детей попали в больницу после распыления газа в школе в подмосковном Подольске, заявили в пресс-службе городской администрации.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о 12 пострадавших.

Инцидент произошел в среду в гимназии №7. Газ из баллончика, по предварительным данным, распылил один из учеников. Всех пострадавших доставили для обследования в Подольскую городскую клиническую больницу. Родители одного из школьников отказались от его госпитализации.

К16.00 в клинике под наблюдением врачей оставались шестеро детей. Угрозы их жизни нет, подчеркнули в горадминистрации.