В Подольске 14 детей пострадали после распыления газа в школе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Четырнадцать детей попали в больницу после распыления газа в школе в подмосковном Подольске, заявили в пресс-службе городской администрации.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о 12 пострадавших.
Инцидент произошел в среду в гимназии №7. Газ из баллончика, по предварительным данным, распылил один из учеников. Всех пострадавших доставили для обследования в Подольскую городскую клиническую больницу. Родители одного из школьников отказались от его госпитализации.
К16.00 в клинике под наблюдением врачей оставались шестеро детей. Угрозы их жизни нет, подчеркнули в горадминистрации.