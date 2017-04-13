В Ингушетии экс-министра обвиняют в нецелевом расходовании средств

НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона, которого обвиняют в нецелевом расходовании более 53 миллионов рублей, сообщило региональное СУСК РФ.
Как считают следователи, эти деньги были направлены данному коммерческому предприятию в счет погашения лизинговых платежей за 16 государственных унитарных предприятий республики, то есть на цели, не соответствующие условиям их получения.
Экс-министру предъявлено обвинение по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.