В Ингушетии экс-министра обвиняют в нецелевом расходовании средств

НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона, которого обвиняют в нецелевом расходовании более 53 миллионов рублей, сообщило региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, 64-летний бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии, используя свои служебные полномочия, в декабре 2013 года перечислил бюджетные средства в размере 53,7 миллиона рублей на расчетный счет ООО "Ингторг-лизинг", — говорится в сообщении СУСК.

Как считают следователи, эти деньги были направлены данному коммерческому предприятию в счет погашения лизинговых платежей за 16 государственных унитарных предприятий республики, то есть на цели, не соответствующие условиям их получения.

Экс-министру предъявлено обвинение по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.