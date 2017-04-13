На границе с Литвой задержали груз с превышением уровня радиации в 243 раза

КАЛИНИНГРАД, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники калининградской областной таможни на российско-литовском участке границы выявили в грузовике с бывшими в употреблении вещами превышение уровня радиационного фона в 243 раза, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что из Литвы на территорию Калининградской области следовал грузовик марки DAF, груженный тюками с вещами, бывшими в употреблении. При въезде транспортного средства на таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Советск сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь".

"Было выявлено локальное превышение уровня ионизирующего излучения. Руководством таможни принято решение задержать автомобиль для проведения таможенного досмотра и экспертизы. Спектральный анализ показал, что в тюке с б/у вещами находится радиационный источник на основе радионуклида Радий 226, уровень ионизирующего излучения которого выше нормы в 243 раза", — говорится в сообщении.

В пресс-службе областной таможни добавили, что в настоящее время автомобиль с грузом возвращен по адресу отправителя в Вильнюс.