На границе с Литвой задержали груз с превышением уровня радиации в 243 раза

КАЛИНИНГРАД, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники калининградской областной таможни на российско-литовском участке границы выявили в грузовике с бывшими в употреблении вещами превышение уровня радиационного фона в 243 раза, сообщила пресс-служба ведомства.
"Было выявлено локальное превышение уровня ионизирующего излучения. Руководством таможни принято решение задержать автомобиль для проведения таможенного досмотра и экспертизы. Спектральный анализ показал, что в тюке с б/у вещами находится радиационный источник на основе радионуклида Радий 226, уровень ионизирующего излучения которого выше нормы в 243 раза", — говорится в сообщении.
В пресс-службе областной таможни добавили, что в настоящее время автомобиль с грузом возвращен по адресу отправителя в Вильнюс.