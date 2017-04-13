Житель Сыктывкара, покусавший полицейских, предстанет перед судом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Сыктывкара, который покусал сотрудников полиции, а также одного из них ударил, сообщает СУКС РФ по республике Коми.

По данным следствия, в декабре прошлого года трое сотрудников патрульно-постовой службы полиции обнаружили ранее судимого 31–летнего местного жителя, который проходил по ориентировкам в качестве подозреваемого в совершении преступления. Увидев приближающийся автомобиль, мужчина попытался скрыться, однако полицейские остановили его и потребовали проехать в отделение полиции.

"Злоумышленник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление, и тогда правоохранители с применением физической силы (загиб руки за спину) стали препровождать его в служебную машину. Во время этого обвиняемый покусал сотрудников полиции за пальцы рук. Одному полицейскому также нанес два удара ногой в область голени", — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в применении в отношении представителей власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

"Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает следственное управление.