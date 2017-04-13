В Калининграде задержали банду, незаконно выдававшую паспорта иностранцам

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пресечена деятельность группировки, которая в Калининграде в течение четырех лет незаконно занималась выдачей российских паспортов иностранцам, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг.

"Сотрудники управления экономической безопасности регионального УМВД совместно с сотрудниками УФСБ и следователями СУ СК России по Калининградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой на протяжении четырёх лет незаконно выдавали российские паспорта иностранным гражданам", — сказала она.

Отмечается, что организатором группы была 47-летняя женщина – экс-начальник отдела ФМС одного из районов Калининградской области, уволенная в 2015 году. Как следует из материалов дела, с 2011 по 2014 год женщина за взятки незаконно оформила паспорта 80 иностранцам.

"Для этого экс-чиновница вместе со своей помощницей подделывали записи в подомовых книгах о прописке граждан на территории одного из районов области. Сумма денежного вознаграждения за оформление одного паспорта равнялась 4 000 евро. Сотрудники УЭБиПК УМВД и УФСБ установили личности и задержали пятерых подельников злоумышленницы", — добавила Волк.

Сообщается, что уголовное дело насчитывает 188 эпизодов по статьям "получение взятки", "служебный подлог" и "незаконная выдача паспорта гражданина РФ" и направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящий момент правоохранители продолжают изъятие паспортов, незаконно выданных злоумышленниками, и расследование уголовных дел в отношении их посредников.