На Сахалине из горящей пятиэтажки эвакуировали 25 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр – РИА Новости. В Холмске на Сахалине из горящего пятиэтажного жилого дома вечером в четверг эвакуировали 25 человек, в том числе 10 детей, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Поздним вечером 13 апреля диспетчеру холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Первомайской, 2. Первый пожарный расчёт прибыл к месту через четыре минуты после поступления сигнала", — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что к моменту прибытия пожарных огнём была охвачена крыша дома над четырьмя подъездами.

"Столь значительная площадь пожара свидетельствует о позднем обнаружении возгорания и, как следствие, запоздалом вызове пожарной охраны", — сообщили в МЧС.

По прибытии пожарные организовали эвакуацию находившихся в доме людей, которые не смогли покинуть его самостоятельно. Информация о пострадавших не поступала.

По состоянию на 23:00 (15:00 мск) в ликвидации пожара задействованы все пожарные расчёты холмского пожарно-спасательного гарнизона. На помощь коллегам были направлены огнеборцы из соседних городов Анивы и Невельска.

Причины пожара будут установлены группой экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России, которая выехала из Южно-Сахалинска.