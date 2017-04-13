Под Брянском столкнулись микроавтобус, два грузовика и легковушка

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля на федеральной автотрассе А-240 в Брянской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После столкновения на ФАД А-240 в Брянском районе области в лечебные учреждения доставлены девять человек. По предварительным данным, трое из них в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после ДТП движение на автотрассе не перекрывалось. Обстоятельства столкновения выясняются.