Суд признал законным лишение Кокорина водительских прав

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал законным лишение на 4 месяца водительских прав футболиста Александра Кокорина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мировой суд в конце марта лишил нападающего петербургского клуба "Зенит" права управлять машиной за выезд на встречную полосу.

"Действия Кокорина квалифицированы правильно. Постановление мирового участка суда оставить без изменения, жалобу защитника без удовлетворения", — сказал судья Алексей Криворучко.

Футболиста признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП "Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения". Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Сам Кокорин в суд не явился, доверив защиту своих интересов адвокатам, которые отметили, что футболист нарушил правила неосознанно, так как линия разметки участка дороги была стерта и ее не было видно. "Автомобилей рядом не было, таким образом и общественной опасности от действий Кокорина не было", — сказал в суде представитель футболиста.

Поскольку футболист совершил правонарушение непреднамеренно, адвокаты попросили суд ограничиться штрафом.

Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение ПДД. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В полиции также отмечали, что учли неоднократные нарушения водителем правил дорожного движения и передали административный материал в суд для рассмотрения по существу.