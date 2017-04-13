Суд признал законным лишение Кокорина водительских прав

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал законным лишение на 4 месяца водительских прав футболиста Александра Кокорина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Действия Кокорина квалифицированы правильно. Постановление мирового участка суда оставить без изменения, жалобу защитника без удовлетворения", — сказал судья Алексей Криворучко.
Футболиста признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП "Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения". Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Поскольку футболист совершил правонарушение непреднамеренно, адвокаты попросили суд ограничиться штрафом.
Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение ПДД. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В полиции также отмечали, что учли неоднократные нарушения водителем правил дорожного движения и передали административный материал в суд для рассмотрения по существу.