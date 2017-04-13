Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве школьника в 2015 году

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Оперативники задержали 19-летнего студента одного из вузов Красноярска, подозреваемого в убийстве школьника в 2015 году в поселке Мана под Красноярском, сообщила официальный представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Дегидь.

По данным СК, тело ученика 11 класса в декабре 2015 года жительница поселка Мана обнаружила в речной протоке между поселком Мана Партизанского района и поселком Верхний Лог Манского района.

"Установлено, что 11 декабря 2015 года между учащимися 11 класса, проживавшими в поселке Мана, на почве личной неприязни произошла ссора, в ходе которой один из них неустановленным предметом причинил смертельные травмы другому, после чего сбросил его тело в речную протоку, где он и был обнаружен", — сказала Дегидь.

В МВД края сообщили, что изначально рассматривалась версия несчастного случая, но затем начался поиск подозреваемого.

В СК рассказали, что подозреваемый "по месту жительства характеризуется удовлетворительно, является студентом первого курса одного из высших учебных заведений города Красноярска". В настоящее время он арестован. В ходе допроса молодой человек вину не признал. В настоящее время выясняются все обстоятельства, опрашиваются друзья и родственники погибшего.