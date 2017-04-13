В Кирове упал башенный кран

МОСКВА. 13 апр – РИА Новости. Башенный кран упал в четверг в Кирове на площадке строящегося дома, пострадал машинист крана, он доставлен в больницу, сообщает региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным, утром 13 апреля на площадке строящегося дома по переулку Березниковский города Кирова во время выполнения работ упал башенный кран. Машинист крана был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Иных пострадавших нет", — говорится в сообщении.

​Отмечается также, что строения и автомобили, находящиеся в непосредственной близости, не пострадали. В настоящее время следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия. Проводится доследственная проверка.