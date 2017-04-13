В Рязани госпитализировали девочку, переходившую железную дорогу по вагонам

ВОРОНЕЖ, 13 апр — РИА Новости. Рязанская школьница госпитализирована с ожогами после того, как она, пытаясь перейти железную дорогу по вагонам грузового состава, получила удар током, сообщает в четверг московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Около 20 часов 12 апреля 2017 года группа школьников гуляла рядом с железной дорогой на перегоне станций "Б\П-204 км — Рыбное" рязанского направления Московской железной дороги. Чтобы перейти пути, трое из них пошли в обход стоявшего на перегоне грузового поезда, а 12-летняя жительница Рязани решила перелезть через вагоны сверху.

"При попытке это сделать она коснулась контактной сети и была поражена техническим электричеством. С ожогами 45% поверхности тела 1,2,3 степени пострадавшая госпитализирована в детскую больницу", — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Как отмечает следствие, только в этом учебном году сотрудниками транспортной полиции в школе, где учится пострадавшая девочка, трижды проводились профилактические мероприятия на тему "Железная дорога- зона повышенной опасности".