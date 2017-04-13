Двое воспитанников саратовского детсада отравились крысиным ядом

САРАТОВ, 13 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое детей в Саратове госпитализированы из детсада с подозрением на отравление крысиным ядом, сообщила в четверг областная прокуратура.

По данным ведомства, 6-летний мальчик и 7-летняя девочка были доставлены в больницу в среду вечером.

"По предварительной информации, дети, находясь в одном из дошкольных образовательных учреждений Волжского района, нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их на вкус. В настоящее время угрозы для жизни детей нет", — говорится в сообщении.

Прокуратура области проводит проверку по данному факту, по результатам которой будет дана оценка законности действий сотрудников детсада.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, бригада "скорой" в среду вечером выезжала на вызов в детсад, где, предположительно, двое детей отравились крысиным ядом. "Незамедлительно на месте были проведены первичные медицинские процедуры, после чего дети были направлены в стационар. Клинических проявлений отравления у детей выявлено не было", — сказала собеседница агентства.